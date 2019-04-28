Іран планує вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Фото: m.sputnik.by

https://racurs.ua/ua/n121352-iran-planuie-vyyty-iz-dogovoru-pro-nerozpovsudjennya-yadernoyi-zbroyi.html

Ракурс

Іран розглядає можливість виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це стане відповіддю США на посилення санкцій відносно країни.

Іран планує відповісти на посилення санкцій з боку США. Одним із таких варіантів може бути вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повідомив голова іранського Міністерства закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф, передає Deutsche Welle з посиланням на телеканал IRIB.

Раніше США вийшли із підписаної з Іраном угоди, якою передбачалось обмеження ісламською країною своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

Нещодавно США заявили, що планують скасувати обмеження, які дозволяють низці країн купувати нафту у Ірану. Строк дії цих обмежень завершується на початку травня, і США не планують його продовжувати.