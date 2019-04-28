Вибухи на Шрі-Ланці: затримано головних підозрюваних у теракті. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n121351-vybuhy-na-shri-lanci-zatrymano-golovnyh-pidozruvanyh-u-terakti.html

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У справі про вибухи на Шрі-Ланці затримано головних підозрюваних.

Правоохоронці вважають, що організацією теракту займалися два брати Мохаммад Садік Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул-Хак, повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше було заарештовано водія фургону, який возив терористів, а також господаря будинку, де був припаркований фургон та власника крамниці, у якій переховувались терористи після здійснення атак.

Згідно з даними правоохоронців, у рамках цієї справи було заарештовано близько 100 осіб, також декілька терористів загинули під час вибухів.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало близько 10 вибухів у церквах та готелях країни. Внаслідок терактів загинуло до 300 осіб, близько 500 — отримали поранення. Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракти. Зазначається, що вони стали відповіддю на розстріли у мечетях у Новій Зеландії.