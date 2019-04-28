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Ракурс
Взрывы на Шри-Ланке: задержаны главные подозреваемые в теракте. Фото: NewsOne

Взрывы на Шри-Ланке: задержаны главные подозреваемые в теракте

28 апр 2019, 17:18
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По делу о взрывах на Шри-Ланке задержаны главные подозреваемые.

Правоохранители считают, что организацией теракта занимались два брата Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак, сообщает «Радіо Свобода».

Ранее были арестованы водитель фургона, который возил террористов, а также хозяин дома, где был припаркован фургон и владелец магазина, в котором скрывались террористы после совершения атак.

Согласно данным правоохранителей, в рамках этого дела были арестованы около 100 человек, а также несколько террористов погибли при взрывах.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло около 10-ти взрывов в церквях и гостиницах страны. В результате терактов погибли около 300 человек, еще 500 — получили ранения. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты. Отмечается, что они стали ответом на расстрелы в мечетях в Новой Зеландии.

Источник: Ракурс


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