Взрывы на Шри-Ланке: задержаны главные подозреваемые в теракте. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121351-vzryvy-na-shri-lanke-zaderjany-glavnye-podozrevaemye-v-terakte.html

Ракурс

По делу о взрывах на Шри-Ланке задержаны главные подозреваемые.

Правоохранители считают, что организацией теракта занимались два брата Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак, сообщает «Радіо Свобода».

Ранее были арестованы водитель фургона, который возил террористов, а также хозяин дома, где был припаркован фургон и владелец магазина, в котором скрывались террористы после совершения атак.

Согласно данным правоохранителей, в рамках этого дела были арестованы около 100 человек, а также несколько террористов погибли при взрывах.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло около 10-ти взрывов в церквях и гостиницах страны. В результате терактов погибли около 300 человек, еще 500 — получили ранения. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты. Отмечается, что они стали ответом на расстрелы в мечетях в Новой Зеландии.