Мужчина пересек Атлантику в бочке. Фото: Illustrators.ru

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Ракурс

Француз Жан-Жак Савин пересек Атлантический океан в бочке. Для этого ему потребовалось 122 дня.

Пересечение Атлантики в бочке 72-летний француз начал 26 декабря с острова Эль-Йерро, относящегося к Канарскому архипелагу, сообщает AFP.

Пересечение Атлантического океана заняло у него 122 дня и 9 часов. Бочка длиной 3 м и диаметром 2,1 м на протяжении четырех месяцев дрейфовала течениями. Приплыв в Карибское море, Савин отправил сообщение СМИ о том, что он пересек океан на бочке. В качестве доказательства он прикрепил данные своего GPS.

Однако, Карибское море не является окончательным пунктом путешествия. Сейчас бочка дрейфует к американскому штату Флорида.

По словам француза, его на такое необычное путешествие вдохновил швейцарец Ален Бомбард, который в 1952 году пересек Атлантику на резиновой лодке.