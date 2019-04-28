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Ракурс
Взрыв в жилом доме Киева: погибли два человека. Фото: Днепр Час

Взрыв в жилом доме Киева: погибли два человека (ФОТО)

28 апр 2019, 16:19
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Взрыв в многоэтажке в Киеве произошел сегодня ночью. Мужчина, взорвавший гранату, погиб на месте от полученных ранений.

Взрыв в квартире раздался, когда там находились три человека: мужчина и две женщины. Об инциденте в правоохранительные органы сообщила мать потерпевшей, передает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

По предварительным данным, мужчина принес домой гранату и взорвал ее. На место взрыва приехали правоохранители, специалисты-взрывотехники и врачи скорой. Они констатировали смерть 44-летнего мужчины, а его 38-летнюю сожительницу госпитализировали. Впрочем, через несколько часов женщина скончалась в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Взрыв в жилом доме Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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