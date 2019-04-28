С Пасхой православных поздравили Папа Римский и Зеленский. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n121348-s-pashoy-pravoslavnyh-pozdravili-papa-rimskiy-i-zelenskiy.html

Ракурс

Будущий президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев на всей планете с праздником Пасхи.

Шоумен пожелал всем Божьей защиты и благословения для Украины. Об этом сообщает Зеленский на своей странице в Facebook.

Отдельно Зеленский поздравил и поблагодарил защитников и воинов Украины. Также он подчеркнул, что верит в победу света над тьмой.

В конце поздравления будущий президент пошутил, что нужно нарушить диету и кушать всем вместе паску.

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра обратился ко всем православным христианам. Глава католической церкви пожелал мира и радости для христиан восточного обряда.

В своем поздравлении понтифик обращается к православным христианам, как к братьям и сестрам.

Как ранее сообщал «Ракурс», у праздника Пасхи есть свои правила того, что можно делать, а что нельзя.