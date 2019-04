Впервые в истории носорог родился в результате искусственного оплодотворения. Это произошло в зоопарке Майами в США.

Редкий носорог с большими рогами родился во вторник, 23 апреля. Это первый детеныш семилетнего индийского носорога, который содержится в зоопарке, сообщает CNN.

Сейчас работники зоопарка ничего не сообщают на состоянии детеныша, поскольку специалисты его еще не осматривали. Отмечается, что ветеринары смогут осмотреть новорожденного носорога, когда поймут, что его можно будет безопасно отделить от матери.

По словам специалистов, рождение носорога является большим событием. В мире осталось около 3500 тыс. носорогов данного вида. Отмечается, что это не первая попытка искусственного оплодотворения и рождения носорога, однако предыдущие были неудачными. Носорога Акут, которая родила редкого детеныша, удалось оплодотворить в начале 2018 года. Беременность у индийских носорогов продолжается 15−16 месяцев и они могут рожать только одного детеныша раз в три года.

Yesterday, after an over 15 month pregnancy, «Akuti," a 7 year old Greater One Horned Indian Rhinoceros, gave birth at approximately 12:30am! This is only the second successful birth of this very rare species in the zoo’s history.



Video: Ron @RonMagillpic.twitter.com/jc833YgzvU

— Zoo Miami (@zoomiami) 24 апреля 2019 г.