Уперше в історії носоріг народився внаслідок штучного запліднення. Це сталося у зоопарку Майамі у США.

Рідкісний носоріг з великими рогами народився у вівторок, 23 квітня. Це перше дитинча семирічного індійського носорога, який утримується у зоопарку, повідомляє CNN.

Наразі працівники зоопарку нічого не повідомляють по стан дитинчати, оскільки фахівці його ще не оглядали. Зазначається, що ветеринари зможуть оглянути новонародженого носорога, коли зрозуміють, що його можна буде безпечно відокремити від матері.

За словами фахівців, народження носорога є великою подією. У світі лишилось близько 3500 тис. носорогів даного виду. Зазначається, що це не перша спроба штучного запліднення та народження носорога, проте попередні були невдалими. Носорога Акут, яка народила рідкісне дитинча, вдалося запліднити на початку 2018 року. Вагітність у індійських носорогів триває 15−16 місяців та вони можуть народжувати лише одне дитинча раз у три роки.

Yesterday, after an over 15 month pregnancy, «Akuti," a 7 year old Greater One Horned Indian Rhinoceros, gave birth at approximately 12:30am! This is only the second successful birth of this very rare species in the zoo’s history.



Video: Ron @RonMagillpic.twitter.com/jc833YgzvU

— Zoo Miami (@zoomiami) 24 апреля 2019 г.