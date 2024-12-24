Сенат і Білий дім чекатимуть від України звіт щодо американської допомоги

https://racurs.ua/ua/n202463-senat-i-bilyy-dim-chekatymut-vid-ukrayiny-zvit-schodo-amerykanskoyi-dopomogy.html

Ракурс

Щойно республіканці візьмуть під контроль Палату представників, Сенат і Білий дім, від України чекатимуть звіт щодо американської допомоги.

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Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела.

Співрозмовник видання наголошує, що у Конгресі також відбудуться слухання щодо корупції в Україні.

Минулого тижня я був на Капітолійському пагорбі та почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні.

Я впевнений, що новий республіканський Конгрес хоче допомогти Україні перемогти.

Однак, вони також хочуть бачити звітність за гроші, які надіслали — аж до долара.

Очікується багато слухань з детальними запитаннями про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином.

Якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці не будуть дуже поблажливими, — говорить керівник апарату високопоставленого конгресмена-республіканця Стівен Мур, якого Politico називає «людиною республіканців у Києві».

Джерела українського видання у Вашингтоні стверджують, що лідерів Конгресу цікавить не лише підзвітність, але й причини корупції в Україні.

На думку Мура, будь-який новий гучний корупційний скандал «може призвести до того, що американська допомога Україні буде припинена на довгі роки».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Конгрес США хоче оцінити наслідки припинення американської підтримки України. Видання The Hill писало, що звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території рф.

Законодавці також хочуть, щоб керівники розвідки оцінили вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді, але може мати засекречений додаток, і передана комітетам з питань розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам з питань збройних сил, закордонних справ і міжнародних відносин та з питань асигнувань.

4 грудня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.