З Великоднем православних привітали Папа Римський і Зеленський. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n121348-z-velykodnem-pravoslavnyh-pryvitaly-papa-rymskyy-i-zelenskyy.html

Ракурс

Майбутній президент України Володимир Зеленський привітав українців на всій планеті зі святом Пасхи.

Шоумен побажав усім Божого захисту і благословення для України. Про це повідомляє Зеленський на своїй сторінці в Facebook.

Окремо Зеленський привітав і подякував захисникам і воїнам України. Також він наголосив, що вірить в перемогу світла над темрявою.

Наприкінці привітання майбутній президент пожартував, що потрібно порушити дієту і їсти всім разом паску.

Папа Римський Франциск під час недільної проповіді на площі Святого Петра звернувся до всіх православних християн. Глава католицької церкви побажав миру і радості для християн східного обряду.

У своєму привітанні понтифік звертається до православних християн, як до братів і сестер.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у свята Пасхи є свої правила того, що можна робити, а що не можна.