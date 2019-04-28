Великдень: як провести особливий день. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Україні православні християни відзначають світле свято Великодня 28 квітня. Цього дня завершується Великий піст і віруючі святкують найголовніший день року.

Велике свято має свої правила і заборони. Так, в цей день, якщо ви не були на службі, варто прокинутися до світанку. Вважається, що, якщо спати занадто довго, можна проспати своє щастя.

У день Пасхи при зустрічі необхідно говорити: «Христос воскрес», а відповідати годиться «Воістину воскрес», адже християни вірять, що в цей день Ісус після своїх страждань воскрес із мертвих і переміг смерть.

Дівчата, які хочуть стати гарнішими, в цей день вмиваються водою з червоним яйцем. Категорично забороняється сумувати, адже це день великої радості.

Великдень є завершенням Великого посту, а значить сьогодні можна їсти і пити без обмежень, але знати свою міру.

У це свято прийнято їсти яйця, проте для здоров’я краще не налягати на них і обмежитися одним або двома.

Зазначимо, що у Великодню неділю домашня робота перебуває під забороною, не можна вбивати тварин і викидати освячені продукти. Якщо у вас залишилися надлишки, краще поділіться з бідними.

Християни вірять, що шкаралупу від яєць не можна викидати за вікно, так як в цей час Ісус і його учні мандрують по землі, а значить в них можна випадково попасти.

Існують і більш практичні прикмети. Так, якщо у Великодню неділю хороша погода, то попереду чекає спекотне літо і хороший урожай. Дощі, в свою чергу, символізують чудовий урожай злаків, а навесні буде багато опадів.