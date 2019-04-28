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Пасха: как провести особенный день. Фото: Ракурс

Пасха: как провести особенный день (ФОТО)

28 апр 2019, 11:26
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В Украине православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи 28 апреля. В этот день завершается Великий пост и верующие празднуют самый главный день в году.

Великий праздник имеет свои правила и запреты. Так, в этот день, если вы не были на службе, стоит проснуться до рассвета. Считается, что, если спать слишком долго, можно проспать свое счастье.

Освящение продуктов на Пасху. Фото: Ракурс

В день Пасхи при встрече необходимо говорить: «Христос воскрес», а отвечать полагается «Воистину воскрес», ведь христиане верят, что в этот день Иисус после своих страданий воскрес из мертвых и победил смерть.

Девушки, которые хотят стать краше, в этот день умываются водой с красным яйцом. Категорически запрещается грустить, ведь это день большой радости.

Пасха является завершением Великого поста, а значит сегодня можно есть и пить без ограничений, но знать свою меру.

В этот праздник принято кушать яйца, однако для здоровья лучше не налегать на них и ограничиться одним или двумя.

Отметим, что в Пасхальное воскресенье домашняя работа находится под запретом, нельзя убивать животных и выбрасывать освященные продукты. Если у вас остались излишки, лучше поделитесь с бедными.

Освященные продукты нельзя выбрасывать. Фото: Ракурс

Христиане верят, что скорлупу от яиц нельзя выбрасывать за окно, так как в этом время Иисус и его ученики странствуют по земле, а значит в них можно случайно попасть.

Существуют и более практичные приметы. Так, если в Пасхальное воскресенье хорошая погода, то впереди ждет жаркое лето и хороший урожай. Дожди, в свою очередь, символизирует превосходный урожай злаков, а весной будет много осадков.

Источник: Ракурс


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