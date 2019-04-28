Экс-чемпион Постол победил Мимуна и претендует на пояс WBC. Фото: twitter/ShowtimeBoxing

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Ракурс

Украинский боксер Виктор Постол (31−2, 12 КО) победил французского Мохамеда Мимуна (21−3, 2 КО) и теперь претендует на пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок проходил в Лас-Вегасе на арене Cosmopolitan. Победа надМимуном позволила Постолу уже в следующем бою сразиться за пояс чемпиона.

Пояс чемпиона по версии WBC был у Постола в 2015—2016 годах, однако затем он проиграл его Теренсу Кроуфорду.

Украинец доминировал с самого начала поединка и уже в четвертом раунде нанес противнику сокрушительный апперкот. Француз смог устоять на ногах благодаря канатам ринга.

В шестом раунде Мимун смог отомстить Постолу и пробил двойкой. В течение боя можно было отследить определенную закономерность: Постол постоянно использовал джебы, а вот француз предпочел размашистые хуки, хоть и редко достигал своей цели.

Постол одержал победу благодаря решению судей и выиграл по очкам: 98:92, 97:93, 99:91.

Виктор Постол боксирует в первой полусредней категории. Первый бой он провел в 2007 году. Его тренером является Александр Полищук.

Как ранее сообщал «Ракурс», Василий Ломаченко, который является чемпионом WBA, получил пояс суперчемпиона WBO.