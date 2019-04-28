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Ракурс
В Николаевской области взрыв: погиб военнослужащий. Фото: Правда

В Николаевской области взрыв: погиб военнослужащий (ФОТО)

28 апр 2019, 09:53
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В Вознесенске Николаевской области в результате взрыва погиб военнослужащий.

Мужчина погиб на месте от полученных ранений. Трагический инцидент произошел вчера около 17.30. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицию на место происшествия вызвала соседка 55-летнего погибшего, когда услышала звук взрыва. По вызову приехали взрывотехники и оперативники.

В Николаевской области погиб военнослужащий. Фото: Нацполиция

На теле служащего эксперты обнаружили повреждения, типичные для взрыва гранаты, но окончательную причину гибели военного назовут после судебно-медицинской экспертизы.

На месте трагедии правоохранители изъяли осколки. По предварительной оценке, они принадлежат гранате Ф-1.

Военнослужащий погиб в результате взрыва

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области накануне неизвестные обстреляли жилой дом из гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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