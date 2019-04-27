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Жилой дом обстреляли из РПГ. Фото: nevskii-bastion.ru
На Киевщине неизвестные из гранатомета обстреляли жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n121328-na-kievschine-neizvestnye-iz-granatometa-obstrelyali-jiloy-dom-video.htmlРакурс
Обстреляли дом из гранатомета в селе Гнедин Киевской области неизвестные.
В полицию позвонили и сообщили, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила остатки РПГ. Злоумышленники с места преступления сбежали. К счастью, никто не пострадал, выстрелом поврежден только дом. Об этом 27 апреля сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире «112 Украина».
Полицейские уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители пытаются установить лиц, совершивших обстрел здания.
Как известно, гранатомет РПГ (ручной противотанковый гранатомет) — разновидность гранатомета, он предназначен для поражения бронированной техники, фортификационных сооружений или живой силы. Это оружие стреляет гранатометной гранатой, его прицельная дальность в среднем до 500 м.
Напомним, 26 апреля в одном из многоэтажных домов города Измаил Одесской области взорвалась граната. Оказалось, что ее взорвал нетрезвый мужчина в собственной квартире. Пострадавшего госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.
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