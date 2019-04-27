Жилой дом обстреляли из РПГ. Фото: nevskii-bastion.ru

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Обстреляли дом из гранатомета в селе Гнедин Киевской области неизвестные.

В полицию позвонили и сообщили, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила остатки РПГ. Злоумышленники с места преступления сбежали. К счастью, никто не пострадал, выстрелом поврежден только дом. Об этом 27 апреля сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире «112 Украина».

Полицейские уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители пытаются установить лиц, совершивших обстрел здания.

Как известно, гранатомет РПГ (ручной противотанковый гранатомет) — разновидность гранатомета, он предназначен для поражения бронированной техники, фортификационных сооружений или живой силы. Это оружие стреляет гранатометной гранатой, его прицельная дальность в среднем до 500 м.

Напомним, 26 апреля в одном из многоэтажных домов города Измаил Одесской области взорвалась граната. Оказалось, что ее взорвал нетрезвый мужчина в собственной квартире. Пострадавшего госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.