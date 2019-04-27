Правоохранители задержали потенциального террориста на Шри-Ланке. Фото: RT

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Ракурс

Потенциального террориста задержали бойцы Военно-морских сил Шри-Ланки в городе Тринкомали.

У неизвестного изъяли 6,5 кг взрывчатки — 51 шашку гелигнита (каждая имеет вес около 130 гр.), 8 м фитиля, а также 215 детонаторов. Подозреваемого вместе с изъятым мотоциклом и взрывчатыми веществами передали полицейским. Об этом сообщил телеканал First News на своей странице в Twitter.

В пятницу, 26 апреля, правоохранители задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. У задержанных силовики изъяли 1 кг взрывчатки С-4. Власти острова на днях заявили, что существует угроза новых терактов в мечетях, меры безопасности были усилены. Правительство решило перенести дату открытия школ с 23 апреля на 6 мая. Минобороны страны призывает политические силы перенести запланированные на 1 мая демонстрации.

Напомним, вчера жертвами трех взрывов на Шри-Ланке стали по меньшей мере 15 человек. Шестеро из погибших были несовершеннолетними. Правоохранители заявили, что взрывы совершили террористы-смертники.

Как известно, серия взрывов прозвучала 22 апреля в четырех городах Шри-Ланки. Террористические акты были совершены в церквях и отелях и унесли жизни 359 человек. В больницах остается еще 521 раненый.