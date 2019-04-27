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Ракурс
От удара током на крыше поезда погиб подросток. Фото: znaj.Org

На Харьковщине подросток погиб от удара током на крыше поезда

27 апр 2019, 17:28
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Подросток погиб от удара током в Харьковской области. Еще один парень получил ожоги, его госпитализировали в харьковскую больницу.

Несчастный случай произошел 26 апреля вечером. В 22.20 в дежурную часть Сахновщинского отдела полиции позвонил неизвестный и сообщил о том, что на железнодорожной станции поселка Сахновщина обнаружили двух 17-летних подростков, которые пострадали от удара электрическим током. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Один из юношей находился на крыше товарного вагона без признаков жизни. Второго, в бессознательном состоянии, нашли рядом с вагоном. Полицейские установили, что юноши залезли на вагоны и прикоснулись к электросети. В результате происшествия один из несовершеннолетних погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в июне 2018 года в Киеве на вокзальном комплексе «Дарница» 13-летнего парня ударило током на крыше электропоезда. Пострадавший попал в реанимацию.

Источник: Ракурс


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