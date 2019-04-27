Внаслідок ураження струмом на даху потяга загинув підліток. Фото: znaj.Org

https://racurs.ua/ua/n121326-na-harkivschyni-pidlitok-zagynuv-vnaslidok-urajennya-strumom-na-dahu-potyaga.html

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Підліток загинув внаслідок ураження струмом в Харківській області. Ще один хлопець отримав опіки, його госпіталізували в харківську лікарню.

Нещасний випадок стався 26 квітня ввечері. О 22.20 до чергової частини Сахновщинського відділу поліції зателефонував невідомий та повідомив про те, що на залізничній станції селища Сахновщина виявили двох 17-річних підлітків, які постраждали внаслідок ураження електричним струмом. Про це 27 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Один із юнаків знаходився на даху товарного вагону без ознак життя. Іншого, в непритомному стані, знайшли поряд із вагоном. Поліцейські встановили, що юнаки залізли на вагони та доторкнулися до електромережі. Внаслідок події один з неповнолітніх загинув на місці, а інший отримав 70% опіків тіла.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у червні 2018 року в Києві на вокзальному комплексі «Дарниця» 13-річного хлопця вдарило струмом на даху електропоїзда. Постраждалий потрапив до реанімації.