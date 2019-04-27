Ольга Харлан перемогла на змаганнях в Японії. Фото: NOC of Ukraine and the Olympic Team у Facebook

https://racurs.ua/ua/n121325-ukrayinska-shablistka-olga-harlan-vygrala-gran-pri-seula.html

Ракурс

Лідер збірної України з фехтування Ольга Харлан успішно виступила на Гран-прі Сеула в Південній Кореї.

В 1/32 фіналу українка перемогла шаблістку з Японії Місакі Эмура з рахунком 15:10. Наступним суперником Харлан була представниця Франції Сара Бальзар (15:14), італійка Ірене Веккі (15:13). У чвертьфіналі українці програла угорка Ліза Пустаї (15:8). Про це повідомляє NOC of Ukraine and the Olympic Team у Facebook.

В ½ фіналу Харлан обіграла ще одну представницю Франції Манон Брюне (15:12). Золоту медаль вона здобула після перемоги над представницею Південної Кореї Кім Чжі Йон (15:14).

Як відомо, Гран-прі Сеула — це відбірковий турнір на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. До цього Харлан в останній раз виборола золоті медалі на Гран-прі 1 квітня 2018 року саме на турнірі в Південній Кореї.

Нагадаємо, в березні українська шаблістка Ольга Харлан виборола срібну нагороду на етапі Кубку світу, який проходить в Афінах. Харлан провела низку успішних боїв із казахстанською шаблісткою Тетяною Приходько, італійкою Елоїзою Пассаро та Мано Брюне із Франції.