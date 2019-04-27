Правоохоронці затримали потенційного терориста на Шрі-Ланці. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n121327-na-shri-lanci-viyskovi-zatrymaly-nevidomogo-z-velykou-kilkistu-vybuhivky.html

Ракурс

Потенційного терориста затримали бійці Військово-морських сил Шрі-Ланки у місті Трінкомалі.

У невідомого вилучили 6,5 кг вибухівки — 51 шашку гелігніту (кожна має вагу майже 130 гр.), 8 м гноту, а також 215 детонаторів. Підозрюваного разом із вилученим мотоциклом та вибуховими речовинами передали поліцейським. Про це повідомив телеканал First News на власній сторінці у Twitter.

У п’ятницю, 26 квітня, правоохоронці затримали трьох осіб із вибухівкою недалеко від залізничної станції в Коломбо. У затриманих силовики вилучили 1 кг вибухівки С-4. Влада острова днями заявляла, що існує загроза нових терактів у мечетях, заходи безпеки було посилено. Уряд вирішив перенести дату відкриття шкіл з 23 квітня на 6 травня. Міноборони країни закликає політичні сили перенести заплановані на 1 травня демонстрації.

Нагадаємо, вчора жертвами трьох нових вибухів на Шрі-Ланці стали щонайменше 15 осіб. Шестеро із загиблих були неповнолітніми. Правоохоронці заявили, що вибухи скоїли терористи-смертники.

Як відомо, серія вибухів пролунала 22 квітня у чотирьох містах Шрі-Ланки. Терористичні акти були скоєні в церквах та готелях й забрали життя 359 осіб. У лікарнях залишається 521 поранений.