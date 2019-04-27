Житловий будинок обстріляли з РПГ. Фото: nevskii-bastion.ru

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Обстріляли будинок із гранатомету в селі Гнідин Київської області невідомі.

До поліції зателефонували та повідомили, що в одному із сіл Бориспільського району чути вибухи. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила залишки РПГ. Зловмисники втекли з місця злочину. На щастя, ніхто не постраждав, пострілом пошкоджено лише будинок. Про це 27 квітня повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович в ефірі «112 Україна».

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Правоохоронці намагаються встановити осіб, які вчинили обстріл будівлі.

Як відомо, гранатомет РПГ (ручний протитанковий гранатомет) — різновид гранатомету, що призначений для ураження броньованої техніки, фортифікаційних споруд або живої сили. Ця зброя стріляє гранатометною гранатою, її прицільна дальність в середньому до 500 м.

Нагадаємо, 26 квітня в одному з багатоповерхових будинків міста Ізмаїл Одеської області вибухнула граната. Виявилося, що її підірвав нетверезий чоловік у власній квартирі. Постраждалого госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження.