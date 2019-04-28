На Миколаївщині вибух: загинув військовослужбовець. Фото: Правда

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Ракурс

У Вознесенську Миколаївської області внаслідок вибуху загинув військовослужбовець.

Чоловік загинув на місці від отриманих поранень. Трагічний інцидент стався вчора близько 17.30. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Миколаївській області.

Поліцію на місце події викликала сусідка 55-річного загиблого, коли почула звук вибуху. За викликом приїхали вибухотехніки та оперативники.

На тілі службовця експерти виявили ушкодження, типові для вибуху гранати, але остаточну причину загибелі військового назвуть після судово-медичної експертизи.

На місці трагедії правоохоронці вилучили осколки. За попередньої оцінкою, вони належать гранаті Ф-1.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із позначкою «нещасний випадок»).

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Київщині напередодні невідомі обстріляли житловий будинок з гранатомету. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.