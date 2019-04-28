Екс-чемпіон Постол переміг Мімуна і претендує на пояс WBC. Фото: twitter/ShowtimeBoxing

https://racurs.ua/ua/n121338-eks-chempion-postol-peremig-mimuna-i-pretenduie-na-poyas-wbc-foto-video.html

Ракурс

Український боксер Віктор Постол (31−2, 12 КО) переміг французького Мохамеда Мімуна (21−3, 2 КО) і тепер претендує на пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Поєдинок проходив в Лас-Вегасі на арені Cosmopolitan. Перемога над Мімуном дозволяє Постолу вже в наступному бою битися за пояс чемпіона.

Пояс чемпіона за версією WBC був у Постола в 2015—2016 роках, проте потім він програв його Теренсу Кроуфорду.

Українець домінував з самого початку поєдинку і вже в четвертому раунді завдав противнику нищівного аперкоту. Француз зміг встояти на ногах завдяки канатам рингу.

У шостому раунді Мімун зміг помститися Постолу і пробив двійкою. Протягом бою можна було відстежити певну закономірність: Постол постійно використовував джеби, а ось француз віддав перевагу розмашистим хукам, хоч і рідко досягав своєї мети.

Постол здобув перемогу завдяки рішенню суддів і виграв за очками: 98:92, 97:93, 99:91.

Віктор Постол боксує в першій напівсередній категорії. Перший бій він провів в 2007 році. Його тренером є Олександр Поліщук.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Василь Ломаченко, який є чемпіоном WBA, отримав пояс суперчемпіона WBO.