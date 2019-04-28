Вибух у багатоповерхівці у Києві: загинуло двоє осіб. Фото: Днепр Час

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Вибух у багатоповерхівці у Києві стався сьогодні вночі. Чоловік, який підірвав гранату, загинув на місці від отриманих поранень.

Вибух у квартирі пролунав, коли там перебувало троє осіб: чоловік та дві жінки. Про інцидент у правоохоронні органи повідомила мати потерпілої, передає відділ комунікації Національної поліції Києва.

За попередніми даними, чоловік приніс додому гранату та підірвав її. На місце вибуху приїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки та лікарі швидкої. Вони констатували смерть 44-річного чоловіка, а його 38-річну співмешканку госпіталізували. Утім, через кілька годин жінка померла у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю) та п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються всі обставини події.