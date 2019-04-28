Француз перетнув Атлантику у бочці. Фото: Illustrators.ru

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Ракурс

Француз Жан-Жак Савін перетнув Атлантичний океан у бочці. Це в нього зайняло122 дня.

Перетин Атлантики у бочці 72-річний француз розпочав 26 грудня з острова Ель-Йерро, що відноситься до Канарського архіпелагу, повідомляє AFP.

Перетин Атлантичного океану зайняв у нього 122 дня і 9 годин. Бочка довжиною 3 м і діаметром 2,1 м протягом чотирьох місяців дрейфувала течіями. Після прибуття у Карибське море, Савін відправив повідомлення ЗМІ про те, що він перетнув океан убочці. Як доказ він прикріпив дані свого GPS.

Однак, Карибське море не є остаточним пунктом подорожі. Зараз бочка дрейфує до американського штату Флорида.

За словами француза, його на таку незвичайну подорож надихнув швейцарець Ален Бомбардьє, який в 1952 році перетнув Атлантику на гумовому човні.