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Теракт в Шри-Ланке: убили семью организатора взрывов. Фото: twitter/16WAPTNews
Теракт в Шри-Ланке: убили семью организатора взрывовhttps://racurs.ua/n121341-terakt-v-shri-lanke-ubili-semu-organizatora-vzryvov.htmlРакурс
В Шри-Ланке полиция убила отца и двух братьев предполагаемого организатора серии терактов, которые произошли в Пасхальное воскресенье.
Полиция обнаружила, что родственники террориста распространяли в соцсетях видео, на котором призывали к началу полномасштабной войны с неверующими. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в полиции.
Семья террориста была убита во время штурма убежища злоумышленников и ожесточенной перестрелки между полицией и террористами. Отец и братья Захрана Хашима были среди 15 убитых человек.
Среди остальных 12 погибших во время штурма оказалось шесть детей.
Показания о личностях мужчин на видео дал шурин предполагаемого организатора терактов. Для борьбы со злоумышленниками власти Шри-Ланки привлекли около 10 тыс. солдат.
По последним данным, они выследили и задержали уже более 100 террористов, среди которых выходцы из Египта и Сирии.
Ответственность за серию терактов, которая унесла жизни 253 людей, взяла на себя группировка «Исламское государство». Они также заявили, что в результате теракта были убиты или ранены 17 полицейских, но в правоохранительных органах сообщили, что легкие ранения в бою получили только двое полицейских.
Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки схватила мужчину, у которого с собой было 6,5 кг взрывчатки.
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