Теракт в Шрі-Ланці: вбили сім'ю організатора вибухів

https://racurs.ua/ua/n121341-terakt-v-shri-lanci-vbyly-sim-u-organizatora-vybuhiv.html

Ракурс

У Шрі-Ланці поліція вбила батька і двох братів ймовірного організатора серії терактів, які сталися у Великодню неділю.

Поліція виявила, що родичі терориста поширювали в соцмережах відео, на якому закликали до початку повномасштабної війни з невіруючими. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела в поліції.

Сім’ю терориста було вбито під час штурму схованки зловмисників і запеклої перестрілки між поліцією і терористами. Батько і брати Захрана Хашима були серед 15 убитих осіб.

Серед решти 12 загиблих під час штурму виявилося шестеро дітей.

Показання щодо родичів Хашима дав шурин ймовірного організатора терактів. Для боротьби зі зловмисниками влада Шрі-Ланки залучила близько 10 тис. солдатів.

За останніми даними, вони вистежили і затримали вже понад 100 терористів, серед яких вихідці з Єгипту і Сирії.

Відповідальність за серію терактів, яка забрала життя 253 осіб, взяла на себе угруповання «Ісламська держава». Вони також заявили, що в результаті теракту було вбито або поранено 17 поліцейських, але в правоохоронних органах повідомили, що легкі поранення в бою отримали тільки двоє поліцейських.

Раніше повідомлялося, що поліція Шрі-Ланки схопила чоловіка, у якого з собою було 6,5 кг вибухівки.