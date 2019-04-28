Иран планирует выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Фото:

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Иран рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Это станет ответом США на ужесточение санкций в отношении страны.

Иран планирует ответить на ужесточение санкций со стороны США. Одним из таких вариантов может быть выход из договора о нераспространении ядерного оружия, сообщил глава иранского Министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал IRIB.

Ранее США вышли из подписанного с Ираном соглашения, которым предусматривалось ограничение исламской страной своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Недавно США заявили, что планируют отменить ограничения, которые позволяют ряду стран покупать нефть у Ирана. Срок действия этих ограничений завершается в начале мая, и США не планируют его продолжать.