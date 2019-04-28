Самый древний след человека обнаружили в Чили. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n121353-drevniy-sled-cheloveka-obnarujili-uchenye-v-chili-foto.html

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Самый древний след человека в Америке обнаружили в Чили. Указанное открытие сделали ученые из университета Austral в Чили.

След человека ученые обнаружили в чилийском городе Осорно на глубине 3 метров, сообщает телеканал Telesur.

Согласно данным ученых, обнаруженному следу человека около 15,6 тыс. лет. Он относится к эпохе позднего плейстоцена. Длина следа составляет 23 см. Ученые считают, что он мог появится, когда человек ступал по грязи.

По словам главного автора исследования Карен Морено, найденные учеными следы и артефакты подтверждают гипотезу более раннего заселения Южной Америки.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили древние артефакты на дне озера Титикака в Андах в Южной Америке. Среди найденных вещей — золотые медальоны, чаши и останки лам, принесенных в жертву.