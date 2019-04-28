Погода в Україні 29 квітня: очікуються зливи і похолодання (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n121342-pogoda-v-ukrayini-29-kvitnya-ochikuutsya-zlyvy-i-poholodannya-karta.html

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Дощі накриють Україну 29 квітня. У західних і центральних областях обіцяють зливи. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах 18−20° на півдні і 13−15° на заході. Вітер зі швидкістю 7−12 м/с.

Погода в Києві 29 квітня буде дощовою, опади очікуються вдень і вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−10°, вдень піднімуться до 12−14°.

У Львові протягом доби буде злива. Температура повітря вночі становитиме 9−11°, вдень — 13−15°.

В Одесі 29 квітня очікується невеликий дощ, температура вночі буде 8−10°, вдень — 18−20°.

У Дніпрі 29 квітня синоптики обіцяють сильний дощ. Вночі градусники покажуть 8−10°, вдень — 14−16°.

У Харкові вдень 29 квітня очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 8−10°, вдень — 14−16°.

Геомагнітна обстановка в Києві 29 квітня буде неспокійною. Рано вранці очікується слабка геомагнітна буря, але потім вона зміниться невеликими збуреннями.