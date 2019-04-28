Погода в Украине 29 апреля: ожидаются ливни и похолодание. Фото: Ракурс

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Ракурс

Дожди накроют Украину 29 апреля. В западных и центральных областях обещают ливни. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Столбики термометров днем будут колебаться в пределах 18−20° на юге и 13−15° на западе. Ветер со скоростью 7−12 м/с.

Погода в Киеве 29 апреля будет дождливой, осадки ожидаются днем и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до 8−10°, днем поднимутся до 12−14°.

Во Львове в течение суток будет ливень. Температура воздуха ночью составит 9−11°, днем — 13−15°.

В Одессе 29 апреля ожидается небольшой дождь, температура ночью будет 8−10°, днем — 18−20°.

В Днепре 29 апреля синоптики обещают сильный дождь. Ночью градусники покажут 8−10°, днем — 14−16°.

В Харькове днем 29 апреля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 8−10°, днем — 14−16°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 апреля будет неспокойной. Рано утром ожидается слабая геомагнитная буря, но затем она сменится небольшими возмущениями.