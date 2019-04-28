В Житомирской области выпал огромный град. Фото: ТК Регион

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Ракурс

На Пасху в Житомирской области выпал крупный град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно затруднил движение на трассах.

Сложные погодные условия едва ли не привели к масштабным авариям в области, поскольку видимость на отдельных участках дорог стала очень низкой. Наиболее сильной была непогода в Коростенском районе, сообщает «Апостроф».

Сообщается, что многие водители, чтобы избежать аварий и переждать непогоду останавливались на обочине.

Отметим, что синоптики прогнозировали дожди с грозами на Пасху на территории западных областей Украины. В Закарпатье и Прикарпатье объявляли штормовое предупреждение.

Как сообщал «Ракурс», 29 апреля в Украине ожидается похолодание, на территории всей страны пройдут ливни.