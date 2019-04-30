Центрвиборчком оголосив остаточні результати виборів президента України, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n121395-vybory-prezydenta-ukrayiny-cvk-ogolosyla-ostatochni-rezultaty-video.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні оголосила остаточні результати цьогорічних виборів президента України.

Переможець другого туру голосування шоумен Володимир Зеленський здобув голоси 73,22% (13 млн 541 тис. 528) виборців, чинний президент Петро Порошенко — 24,45% (4 млн 522 тис. 450) голосів виборців.

Загалом у другому турі взяли участь 18 млн 491 тис. 837 виборців. Таким чином, явка виборців склала 62,07%. 2,31% бюлетенів були визнані недійсними.

Представники обох кандидатів підписали відповідний протокол.

Найбільше Зеленського підтримали в Луганській області — 89,44% голосів виборців. Порошенка найбільше підтримали в Львівській області — 62,79% та в закордонному виборчому окрузі (54,73%).

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський опублікував відеозвернення, в котрому звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента. На думку Зеленського, в результаті він може втратити можливість розпустити Верховну Раду, оскільки інавгурацію можуть назначити на дату, пізнішу, ніж 27 травня. В останні шість місяців дії повноважень парламенту президент не має права його розпускати.