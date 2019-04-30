Сільвіо Берлусконі, фото: Ricardo Stuckert/PR

https://racurs.ua/ua/n121394-kolyshnogo-premiera-italiyi-silvio-berluskoni-gospitalizuvaly-v-milani.html

Ракурс

Колишнього прем'єр-міністра Італії 82-річного Сільвіо Берлусконі швидка допомога сьогодні вранці доставила до лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

Наразі політика оглядають, його стан не відомий, повідомляє Metro.

У цій же лікарні Берлусконі в 2016 році зробили відкриту операцію на серці.

Джерела в оточенні Берлусконі повідомляють, що він проходить курс лікування після сильних коліків у нирках.

Екс-прем'єр Італії раніше заявляв, що планує взяти участь у виборах до Європарламенту, котрі відбудуться наприкінці травня. Берлусконі сьогодні мав взяти участь у заході, на котрому представлятимуть кандидатів від його партії «Вперед, Італія» на європейських виборах. Його представник повідомив журналістам, що політик все ще планує відвідати цей захід.

Берлусконі — один із найбагатших італійців. Його статки оцінюють в розмірі 6 млрд дол. США.

Нагадаємо, восени 2015 року Берлусконі на три роки заборонили в’їзд до України після відвідування окупованого Криму, де він пробув кілька днів і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.