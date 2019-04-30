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Ракурс
Сильвио Берлускони, фото: Ricardo Stuckert/PR

Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане

30 апр 2019, 13:46
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Бывшего премьер-министра Италии 82-летнего Сильвио Берлускони скорая помощь сегодня утром доставила в больницу Сан-Рафаэле в Милане.

Сейчас политика осматривают, его состояние не известно, сообщает Metro.

В этой же больнице Берлускони в 2016 году сделали открытую операцию на сердце.

Источники в окружении Берлускони сообщают, что он проходит курс лечения после сильных коликов в почках.

Экс-премьер Италии ранее заявлял, что планирует принять участие в выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая. Берлускони сегодня должен был принять участие в мероприятии, на котором будут представлять кандидатов от его партии «Вперед, Италия» на европейских выборах. Его представитель сообщил журналистам, что политик все еще планирует посетить это мероприятие.

Берлускони -- один из самых богатых итальянцев. Его состояние оценивают в размере 6 млрд долл. США.

Напомним, осенью 2015 года Берлускони на три года запретили въезд в Украину после посещения оккупированного Крыма, где он пробыл несколько дней и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.


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