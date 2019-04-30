Император Акихито в 2009 году, фото: Official U.S. Marine Corps

https://racurs.ua/n121393-imperator-yaponii-segodnya-otrekaetsya-ot-prestola.html

Ракурс

Сегодня в Японии происходит процедура отречения от престола императора Акихито.

Это первый случай в истории страны за последние 200 лет, сообщает телеканал NHK.

Церемония отречения происходит в Императорском дворце в Токио, ожидается, что она завершится сегодня вечером.

Акихито уже в последний раз обратился к народу как император.

«Со времени восшествия на трон 30 лет назад я выполнял свои обязанности императора с глубоким чувством доверия и уважения к людям, и считаю — мне очень повезло, что я смог это сделать. Спасибо людям, которые приняли и поддержали меня в моей роли символа государства», — отметил Акихито.

Акихито, который занял трон в возрасте 55-ти лет и пробыл императором в течение трех десятилетий, решил сойти с престола из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем. Новым императором Японии станет его сын Нарухито, который взойдет на престол на следующий день.

В конце мая Японию посетит президент США Дональд Трамп. Вероятно, он станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором.

О своих сомнениях относительно того, что преклонный возраст позволит в дальнейшем выполнять обязанности императора, Акихито заявил в одном из немногочисленных обращений три года назад. Эти слова были восприняты общественностью как желание императора отречься от престола. Однако японское законодательство не предусматривало соответствующей процедуры, а конституция страны запрещает императору осуществлять любое политическое влияние. Однако парламент Японии пошел ему на встречу и принял закон, который предоставляет возможность отречься от престола.

Напомним, с отречением Акихито в Японии завершается эпоха «Хэйсэй». Ей на смену приходит эпоха «Рейва».