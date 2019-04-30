Человеческие культуры чествовали беркутов в течение тысячелетий, фото: Böhringer Friedrich

https://racurs.ua/n121392-poklonenie-hischnym-pticam-ludi-mogli-perenyat-ot-neandertalcev-uchenye.html

Ракурс

Человеческие культуры чествовали беркутов на протяжении тысячелетий.

Со своим светлыми каштановыми перьями и массивным 2,2-метровым размахом крыльев, беркут (Aquila chrysaetos) ассоциируется с солнечными божествами в религиях во всем мире, от традиционных американских верований до римских и греческих мифологий. Однако, возможно, чествование беркутов было заимствовано людьми от их родственников — неандертальцев, сообщает издание Science.

Эти впечатляющие хищные птицы, вероятно, были целью охоты и чествования неандертальцев, которые изготавливали из их крыльев и когтей украшения еще около 130 тыс. лет назад.

Кости и когти этого вида орлов были найдены на десятках мест в центральной и западной Европе, занятых неандертальцами и современными людьми. Проанализировав данные о находках из 154-х объектов, связанных с неандертальцами, исследователи установили, что останки беркутов присутствовали на 26-ти из них.

Следы вырезания вдоль костей крыла, где беркуты не имеют большого количества мяса, свидетельствуют о том, что неандертальцы тщательно извлекли перья. Дополнительные порезы костей птиц и лап свидетельствуют о том, что их когти также были деликатно отделены от остального тела.

Хотя не было обнаружено никаких украшений из беркута, в 2015 году антропологи нашли когти другой похожей хищной птицы — орлана-белохвоста, которые украшали неандертальское ожерелье.

Поскольку неандертальцы, очевидно, ловили и делали украшения из крупных хищников в Евразии еще за тысячи лет до того, как люди современного типа мигрировали на континент из Африки, авторы исследования считают, что наши древние предки, возможно, переняли эту практику в результате наблюдения за своими соседями неандертальцами.

Напомним, европейцы оказались немного больше неандертальцами, чем ученые считали раньше.