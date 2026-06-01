2025 год стал самым дорогим годом за всю историю ущерба от лесных пожаров.

Лесные пожары в 2025 году нанесли значительный ущерб, фото: Pixabay

https://racurs.ua/n214150-2025-god-stal-samym-dorogim-godom-za-vsu-istoriu-uscherba-ot-lesnyh-pojarov.html

Ракурс

У 2025 році світ зазнав одних із найруйнівніших і найсмертоносніших пожеж у новітній історії, попри те, що обсяг випаленої площі та викидів CO2 внаслідок пожеж був одним із найнижчих у цьому столітті.

Таким чином, у світі існує стійка тенденція до того, що пожежі стають дедалі екстремальнішими, дорожчими та катастрофічнішими — як з економічної точки зору, так і з точки зору людських жертв. Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Східної Англії (Велика Британія), котрі підбили підсумки лісових пожеж за рік, повідомляє видання Phys.org.

Зазначається, що:

у 2025 році у світі згоріло 335 млн га — на 16% менше, ніж середній багаторічний показник, а загальні викиди вуглецю, пов’язані з пожежами, знизилися до 11 млрд тонн CO2, що є третім найнижчим показником з 2002 року;

проте серія «катастрофічних» лісових пожеж у Канаді, США, Європі та Південній Кореї призвела до евакуації понад 300 тис. осіб та понад 90 загиблих, що підкреслює зростаючі соціальні наслідки екстремальних лісових пожеж;

з фінансової точки зору 2025 рік став найдорожчим роком за всю історію спостережень щодо застрахованих збитків від лісових пожеж у світі, причому пожежі становили 38% усіх застрахованих збитків від стихійних лих;

тільки пожежі в Лос-Анджелесі стали п’ятою за вартістю природною катастрофою в історії з точки зору застрахованих збитків, що склали 40 млрд доларів США, та загальних збитків у розмірі 140 млрд доларів США.

Події 2025 року показують, що навіть «спокійний» рік з точки зору пожеж у глобальному масштабі може мати руйнівні наслідки, — наголошують учені. — Ми спостерігаємо дедалі більший розрив між загальною площею, що згоріла, та реальними наслідками.

Учені припускають, що сезон лісових пожеж 2025 року відображає глобальні зміни:

у міру зменшення кількості пожеж у саванах екстремальні та руйнівні лісові пожежі дедалі частіше виникають у регіонах помірного клімату та високих широт, де багаті на паливо ліси можуть горіти з безпрецедентною інтенсивністю, а спричинені кліматичними змінами посухи та спекотні хвилі посилюють пожежонебезпечні погодні умови;

зростання населення на межі дикої природи та міських територій також збільшує ризик, тоді як ресурси для боротьби з пожежами вичерпуються, оскільки багато регіонів стикаються з одночасними надзвичайними ситуаціями.

Зокрема:

сильна посуха та повторювані екстремальні спекотні періоди спричинили масштабні спалахи лісових пожеж у Середземноморському регіоні, що призвело до 28 підтверджених смертей, евакуації понад 120 тис. осіб та одночасних запитів про надання надзвичайної допомоги від шести європейських країн;

в Іспанії було зафіксовано найбільшу площу, охоплену пожежами, з 2002 року — до серпня постраждало понад 350 тис. гектарів, а кількість загиблих склала вісім осіб;

у Португалії тисячі пожежників боролися з великими, швидко поширюваними пожежами, зокрема з найбільшою лісовою пожежею в історії країни;

у Греції, Туреччині та на Кіпрі тривалі спекотні хвилі спричинили руйнівні пожежі, що змусили десятки тисяч людей покинути свої домівки, а Франція зазнала найбільшої пожежі з 1949 року;

Велика Британія зафіксувала найбільшу площу, що згоріла за всю історію спостережень, включаючи першу задокументовану «мегапожежу» в Шотландії, яка перевищила 10 тис. га.

Дослідження чітко показують, що спекотні, сухі та вітряні погодні умови, які спричинили руйнівні лісові пожежі по всій Південній Європі, стали набагато ймовірнішими через кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, — наголошують дослідники.

Джерело: Phys.org