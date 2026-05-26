Ракурс
Изменение климата ослабляет очистительную функцию озер

Изменения климата уменьшают пользу от озер — ученые

26 мая 2026, 17:52
Озера відіграють важливу фільтрувальну роль в екосистемі: вони виводять надлишок азоту з води.

Міжнародна група дослідників нещодавно довела, що зміна клімату може послабити цей природний процес очищення — це матиме значні наслідки. Про це повідомляє прес-служба Базельського університету (Швейцарія).

Озера відіграють центральну роль у глобальному циклі азоту:

  • мікроорганізми перетворюють сполуки азоту, такі як нітрати або аміак, на газоподібний азот (N2), який вивільняється в атмосферу та ефективно видаляється з біосфери. Цей процес видалення азоту називається денітрифікацією;
  • приблизно 20% природного видалення азоту у внутрішніх водоймах припадає на такі процеси;
  • проте дослідники встановили, що ця очисна функція є дуже чутливою до потепління, спричиненого зміною клімату.

Для свого дослідження вчені зібрали зразки з озера Балдеггер у Люцернському озерному районі Швейцарії. Це озеро площею 5,3 кв. км є типовим для багатьох озер у наших широтах, де вода повністю перемішується раз на рік.

Це дослідження встановило, що активність денітрифікації тісно пов’язана з цим сезонним перемішуванням. Взимку три шари води в озері Балдегг повністю перемішуються:

  • тепла, багата киснем поверхнева вода;
  • перехідна зона та холодна;
  • бідна на кисень глибинна вода;

Під час цієї зимової фази денітрифікація є майже на 50% активнішою, ніж під час літньої стратифікації. Саме в цьому полягає потенційна небезпека зміни клімату.

Здатність озер вилучати азот з води значною мірою залежить від пори року. А це змінюється внаслідок зміни клімату, — наголошують учені. — У разі сильного потепління зимовий період перемішування може скоротитися приблизно на 27 днів. Відповідно зменшиться й видалення азоту в озері.

Однак ми ще не знаємо, чому денітрифікація відбувається саме взимку, — додають дослідники.

Зазначається, що озера відіграють вирішальну фільтрувальну роль у глобальному циклі азоту.

Якщо вони не утримують і не розкладають азот, він потрапляє в океан через річки. Тож наслідки можуть бути серйозними: цвітіння водоростей у прибережних регіонах, так звані «мертві зони» з виснаженням кисню та навантаження на чутливі екосистеми, — наголошується у статті.

Источник: Ракурс


