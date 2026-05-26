Зміна клімату послаблює очисну функцію озер

Озера відіграють важливу фільтрувальну роль в екосистемі: вони виводять надлишок азоту з води.

Міжнародна група дослідників нещодавно довела, що зміна клімату може послабити цей природний процес очищення — це матиме значні наслідки. Про це повідомляє прес-служба Базельського університету (Швейцарія).

Озера відіграють центральну роль у глобальному циклі азоту:

мікроорганізми перетворюють сполуки азоту, такі як нітрати або аміак, на газоподібний азот (N2), який вивільняється в атмосферу та ефективно видаляється з біосфери. Цей процес видалення азоту називається денітрифікацією;

приблизно 20% природного видалення азоту у внутрішніх водоймах припадає на такі процеси;

проте дослідники встановили, що ця очисна функція є дуже чутливою до потепління, спричиненого зміною клімату.

Для свого дослідження вчені зібрали зразки з озера Балдеггер у Люцернському озерному районі Швейцарії. Це озеро площею 5,3 кв. км є типовим для багатьох озер у наших широтах, де вода повністю перемішується раз на рік.

Це дослідження встановило, що активність денітрифікації тісно пов’язана з цим сезонним перемішуванням. Взимку три шари води в озері Балдегг повністю перемішуються:

тепла, багата киснем поверхнева вода;

перехідна зона та холодна;

бідна на кисень глибинна вода;

Під час цієї зимової фази денітрифікація є майже на 50% активнішою, ніж під час літньої стратифікації. Саме в цьому полягає потенційна небезпека зміни клімату.

Здатність озер вилучати азот з води значною мірою залежить від пори року. А це змінюється внаслідок зміни клімату, — наголошують учені. — У разі сильного потепління зимовий період перемішування може скоротитися приблизно на 27 днів. Відповідно зменшиться й видалення азоту в озері.

Однак ми ще не знаємо, чому денітрифікація відбувається саме взимку, — додають дослідники.

