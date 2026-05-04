Зміни клімату можуть мати несподівані наслідки

Глобальне потепління, безсумнівно, впливає на водойми та функціонування їхніх екосистем, але сезонні наслідки не завжди є очевидними.

Так, міжнародна група учених з Йоркського університету в Канаді, Фінського інституту навколишнього середовища та Східнофінського університету в Йоенсуу встановила, що попри потеплішання клімату температура води під льодом у озерах може знизитися. Про це повідомляє видання EurekAlert.

Учені проаналізували дані за 37−50 років, починаючи з 1971 року, з десятків озерних ділянок у Фінляндії, розташованих по всій країні.

Було встановлено, що хоча тепла осінь затримує замерзання озер, загальна температура води взимку може бути нижчою — у тепліші осінні періоди, коли озера замерзають пізніше, температура придонних вод узимку виявляється нижчою порівняно з роками, що характеризуються прохолоднішою осінню та більш раннім замерзанням.

Хоча це може здаватися нелогічним, існує логічне пояснення. Коли озера довше залишаються без льоду восени, вони продовжують віддавати тепло в атмосферу. Без ізолюючого шару крижаного покриву перемішування триває, і більше тепла виходить у повітря до початку зими. Як результат, температура води взимку є нижчою на момент, коли лід нарешті утворюється, — наголошується у статті.

Також було встановлено, що пізній початок замерзання та раннє танення льоду були пов’язані з подальшими максимальними температурами поверхневої води влітку, проте температура придонної води під льодом не мала жодної кореляції.

Учені зазначають, що такі зміни зимових теплових режимів можуть мати каскадний вплив на рівень кисню, середовище існування риб і кругообіг поживних речовин в озерах.

Температура води є ключовим фактором, що визначає біологію ектотермних водних організмів. У дуже холодній воді багато організмів, від планктону до риб, часто поводяться більш пасивно, — зазначають дослідники. — Водночас температура має значний вплив, наприклад, на фізіологію організмів.

Джерело: EurekAlert