Вітамін С може позитивно впливати на хімічні реакції в травному тракті, пов’язані з розвитком раку.

Це встановило нове дослідження учених з Університету Ватерлоо (Канада), повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що протягом останніх десятиліть спостерігається постійне зростання споживання нітратів і нітритів — сполук, що містяться у копчених м’ясних продуктах, а також у фруктах і овочах, вирощених на забруднених ґрунтах та з використанням забрудненої води.

Хоча нітрати та нітрити відіграють важливу роль у здоров’ї нервової системи та серця, у шлунку вони можуть вступати в хімічну реакцію, відому як «нітрозування», і утворювати хімічні речовини, які, на думку багатьох вчених, підвищують ризик розвитку раку.

Принаймні з 90-х років дослідники вивчають зв’язок між раком та цими сполуками, отримуючи суперечливі результати, — зауважили учені. — Наша робота вказує на те, що наявність вітаміну С у раціоні може допомогти пояснити ці розбіжності".

Дослідники створили математичну модель слинних залоз, шлунка, тонкої кишки та плазми крові і змоделювали, як нітрити та нітрати переміщуються організмом і змінюються з часом:

їхня модель продемонструвала, що коли вітамін С також присутній у їжі, наприклад у листових овочах, таких як шпинат, які містять і вітамін С, і нітрати, це може знизити ризик раку;

дослідження також показало, що прийом добавок вітаміну С після кожного прийому їжі може мати помірний позитивний ефект у зменшенні утворення продуктів нітрозування, пов’язаних із ризиком розвитку раку, що походять із харчових нітритів та нітратів, таких як ті, що містяться у продуктах, наприклад, беконі та салямі.

Дослідники сподіваються, що ці висновки стануть підґрунтям для майбутніх досліджень у галузі харчування.

Джерело: EurekAlert