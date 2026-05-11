Скільки кроків потрібно проходити щодня для утримання ваги після дієти, підрахували учені

8 500 кроків на день можуть допомогти тим, хто сидить на дієті, не набирати вагу

Проходження близько 8 тис. 500 кроків на день може допомогти людям утримати вагу після дієти.

Це встановили нове дослідження італійських учених з Університету Модени (Італія), повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що програми контролю ваги часто містять рекомендації щодо збільшення кількості кроків, які слід робити щодня, однак немає достатніх доказів того, що це сприяє схудненню під час дієти.

Найважливішим — і найбільшим — викликом у лікуванні ожиріння є запобігання повторному набору ваги, — наголошують учені. — Близько 80% людей із надмірною вагою або ожирінням, які спочатку схудли, мають тенденцію набирати частину або всю втрачену вагу знову протягом трьох-п'яти років.

Таким чином, визначення стратегії, яка б вирішила цю проблему та допомогла людям підтримувати свою нову вагу, мало б величезне клінічне значення. Тож учені провели систематичний огляд та метааналіз наявних досліджень, щоб дізнатися більше.

У цих дослідженнях порівнювали 1 тис. 987 пацієнтів, які брали участь у програмах зміни способу життя (LSM), з 1 тис. 771 пацієнтом, які або дотримувалися лише дієти, або не отримували жодного лікування (контрольна група):

програми зміни способу життя включали рекомендації щодо харчування та поради більше ходити і підраховувати кількість зроблених кроків. Вони складалися з фази схуднення, за якою слідувала фаза підтримки ваги, метою якої було утримання ваги в довгостроковій перспективі.

щоденну кількість кроків вимірювали на початку досліджень, наприкінці фази схуднення (середня тривалість 7,9 місяця) та наприкінці фази підтримки ваги (середня тривалість 10,3 місяця);

обидві групи пацієнтів мали подібну кількість кроків на день на початку досліджень (7 тис. 280 у групі LSM проти 7 тис. 180 у контрольній групі), що вказує на те, що вони мали подібний спосіб життя на початку дослідження;

контрольна група не збільшила кількість кроків і не схудла протягом усього періоду;

натомість група LSM збільшила кількість кроків до 8 тис. 454 на день до кінця фази схуднення. Вони також втратили значну частину ваги (в середньому 4,39%, близько 4 кг). Вони зберегли цей підвищений рівень кроків, і наприкінці етапу підтримки ваги їхня щоденна кількість кроків становила 8 тис. 241. Крім того, їм вдалося зберегти більшу частину втраченої ваги (середня втрата ваги наприкінці досліджень становила 3,28%, або близько 3 кг).

Подальший аналіз показав, що існує чіткий зв’язок між збільшенням кількості кроків та запобіганням повторному набору ваги. Зокрема, важливо було збільшити кількість кроків під час фази схуднення та підтримувати цей рівень під час фази підтримки ваги. Пацієнти, які це робили, набирали менше ваги, — вказано у статті.

Цікаво, що збільшення кількості кроків на день не було пов’язане з більшою втратою ваги під час фази схуднення. Дослідники припускають, що це пов’язано з тим, що тут більшу роль відіграють інші фактори, такі як зменшення споживання калорій.

Тож, на думку учених, програми зміни способу життя можуть призвести до значного схуднення в довгостроковій перспективі.

Учасників слід завжди заохочувати збільшувати кількість кроків до приблизно 8 тис. 500 на день під час фази схуднення та підтримувати цей рівень фізичної активності під час фази підтримки ваги, щоб запобігти набору ваги. Збільшення кількості кроків до 8 тис. 500 на день є простою та доступною стратегією запобігання набору ваги.

Джерело: EurekAlert