Чим більше ви ходите, тим менший ризик смерті, фото:

https://racurs.ua/ua/n186011-kojni-500-dodatkovyh-krokiv-za-den-znachno-zmenshuut-ryzyk-smerti-ucheni.html

Ракурс

Кількість кроків, які люди повинні проходити щодня, щоб почати бачити користь для свого здоров’я, є нижчою, ніж вважалося.

.

Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного ученими з Європейського товариства кардіологів, в ході якого були проаналізовані дані щодо 226 тис. 889 осіб з 17 різних досліджень по всьому світу, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники встановили, що:

ходьба щонайменше 3 тис. 967 кроків на день знижує ризик смерті від будь-якої причини;

вже 2 тис. 337 кроків на день знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Загалом дослідження показало, що чим більше людина ходить, тим більша користь для здоров’я.

Ризик смерті з будь-якої причини або від серцево-судинних захворювань значно зменшується з кожними 500−1000 додатковими кроками, які ви проходите. Збільшення на 1000 кроків на день асоціюється зі зниженням ризику смерті від будь-якої причини на 15%, а збільшення на 500 кроків на день асоціюється зі зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань на 7%, — наголошується у статті.

При цьому користь для здоров’я продовжувала зростали, навіть якщо люди проходили близько 20 тис. кроків на день — верхньої межі для цього учені наразі не виявили.

Наше дослідження підтверджує, що чим більше ви ходите, тим краще, — наголошують дослідники. — Ми виявили, що це стосується як чоловіків, так і жінок, незалежно від віку і незалежно від того, чи живете ви в помірному, субтропічному або субполярному регіоні світу, чи в регіоні зі змішаним кліматом.

Крім того, наш аналіз показує, що для значного зниження смертності від будь-яких причин потрібно всього лише 4 тис. кроків на день, а для зниження смертності від серцево-судинних захворювань — ще менше, — додають учені.

Джерело: EurekAlert