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Ракурс
Чем больше вы ходите, тем меньше риск смерти

Каждые 500 дополнительных шагов в день значительно уменьшают риск смерти — ученые

9 авг 2023, 17:59
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