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Чем больше вы ходите, тем меньше риск смерти
Каждые 500 дополнительных шагов в день значительно уменьшают риск смерти — ученыеhttps://racurs.ua/n186011-kajdye-500-dopolnitelnyh-shagov-v-den-znachitelno-umenshaut-risk-smerti-uchenye.htmlРакурс
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