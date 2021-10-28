Почему «заплетаются» ноги, установили ученые

Ноги «заплетаются» из-за недостатка сна

https://racurs.ua/n162248-pochemu-zapletautsya-nogi-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Недосыпание сказывается не только на умственной деятельности и эмоциях, но и на рефлекторных действиях, которые мы даже замечаем.

Это установили ученые из Массачусетского технологического института (МИТ) и Университета Сан-Паулу, изучавшие, как связаны сон и походка: в конце учебного семестра они поставили эксперимент со студентами, которым выдавали специальные устройства, оценивающие их активность в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба МИТ.

В ходе экспериментов со студентами-добровольцами исследователи обнаружили, что чем меньше студенты спали, тем меньше они контролировали свою походку во время теста на беговой дорожке. У студентов, которые всю ночь не спали перед экспериментом, контроль походки снижался еще больше.

Интересно также, что отсыпавшиеся на выходных студенты показали лучшие результаты, даже если тесты происходили посреди недели. То есть эффект от долгого сна длился несколько дней.

С научной точки зрения не было понятно, что почти автоматическая деятельность, например ходьба, будет зависеть от недостатка сна, — отмечают исследователи.

Мы также обнаружили, что компенсация сна может быть важной стратегией. Например, для тех, кто страдает хроническим недосыпанием, таких как работники по сменам, врачи и некоторые военнослужащие, — если они будут регулярно компенсировать сон, то смогут лучше контролировать свою походку", — добавляют ученые.

Когда-то ходьба считалась полностью автоматическим процессом, который задействует очень мало сознательного, когнитивного контроля. Эксперименты на животных с беговой дорожкой показали, что ходьба управляется в основном рефлексивной активностью позвоночника, а не более когнитивными процессами, задействующими мозг.