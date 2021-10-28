Чому «заплітаються» ноги, встановили учені

Ноги «заплітаються» через нестачу сну

https://racurs.ua/ua/n162248-chomu-zaplitautsya-nogy-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Недосипання позначається не лише на розумовій діяльності та емоціях, а й на рефлекторних діях, які ми навіть помічаємо.

Це встановили учені з Массачусетського технологічного інституту (МІТ) та Університету Сан-Паулу, котрі вивчали, як пов’язані сон та хода: наприкінці навчального семестру вони поставили експеримент зі студентами, котрим видавали спеціальні пристрої, які оцінювали їхню активність протягом доби. Про це повідомляє прес-служба МІТ.

У ході експериментів зі студентами-добровольцями дослідники виявили, що чим менше студенти спали, тим менше вони контролювали свою ходу під час тесту на біговій доріжці. У студентів, котрі всю ніч не спали перед експериментом, контроль ходи знижувався ще більше.

Цікаво також, що ті зі студентів, хто відсипався на вихідних, показали кращі результати, навіть якщо тести відбувалися в середині тижня. Тобто, ефект від довгого сну тривав кілька днів.

З наукової точки зору не було зрозуміло, що майже автоматична діяльність, як-от ходьба, буде залежати від нестачі сну, — наголошують дослідники.

Ми також виявили, що компенсація сну може бути важливою стратегією. Наприклад, для тих, хто страждає від хронічного недосипання, таких як працівники по змінах, лікарі та деякі військовослужбовці, якщо вони регулярно компенсуватимуть сон, то зможуть краще контролювати свою ходу, — додають учені.

Колись ходьба вважалася повністю автоматичним процесом, який залучає дуже мало свідомого, когнітивного контролю. Експерименти на тваринах з біговою доріжкою показали, що ходьба керується здебільшого рефлексивною активністю хребта, а не більш когнітивними процесами, котрі залучають мозок.