Тривале спання вдень є небезпечним для здоров'я

https://racurs.ua/ua/n143012-tryvalyy-son-uden-nebezpechnyy-dlya-zdorov-ya-ucheni.html

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Денний сон є звичайним явищем у всьому світі і, як правило, вважається здоровою звичкою. Вважається, що він підвищує працездатність і протидіє негативним наслідкам нестачі нічного сну.

Однак нове дослідження показує, що спати понад годину вдень може бути ризиковано для здоров’я. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на Європейське товариство кардіологів.

Дослідники проаналізували наявні дані для оцінки зв’язку між денним сном і ризиками для здоров’я. Загалом було проаналізовано дані щодо понад 313,6 тис. учасників понад 20 досліджень. Близько 39% з них спали вдень.

Дослідження показало, що тривалий сон (понад 60 хвилин) пов’язаний із на 30% більшим ризиком смерті від усіх причин та на 34% більшою ймовірністю серцево-судинних захворювань в порівнянні з відсутністю дрімоти.

Водночас короткий денний сон (менше 60 хвилин) не представляв ризику для розвитку серцево-судинних захворювань.

Результати показують, що короткий сон (особливо у тих, хто спить менше 30−45 хвилин) може поліпшити здоров’я серця у людей, які недостатньо сплять ночами, — наголошують дослідники.



Учені зазначають, що причини, через які денний сон впливає на організм, наразі ще не встановлені.

Нагадаємо, американські вчені встановили, коли виник сон.