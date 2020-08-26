Володимир Зеленський відвідав матч ФК «Кривбас», скріншот відео

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Футбольний матч першого попереднього раунду Кубка України між «Кривбасом» і «Черкащиною» затримали майже на годину, щоб дочекатися президента Володимира Зеленського.

Зеленський у цьому матчі зробив символічний перший удар, повідомляє видання Sport.ua.

В результаті матч, який мав розпочатися о 17.00, стартував лише о 17.50.

Матч, який відбувався на стадіоні «Шахта Жовтнева», завершився з рахунком 4:2 на користь «Кривбасу».

Це був перший матч футбольного клубу «Кривбас» після відновлення. У червні Зеленський доручив відновити цей криворізький клуб. Відповідальним за це він призначив народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії «Квартал 95″, відомого як «Юзіка».

«Кривбас» було відроджено на базі клубу «Гірник», який грає у другій лізі чемпіонату України, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Для нас це велике щастя. Це — великий бренд. Я сам ще маленьким хлопцем ходив на всі матчі, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, презентація відновленого «Кривбасу» відбулася 20 серпня.