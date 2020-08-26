На 27 серпня припадає народне свято день Михея-Тиховія

https://racurs.ua/ua/n143010-27-serpnya-vidznachaut-den-myheya-tyhoviya.html

Ракурс

27 серпня православна церква вшановує «малого» біблійного пророка Міхея.

Міхей жив у VIII ст. до н. е. і був сучасником одного з «великих пророків» Старого Завіту — Ісаї.

Міхей — автор пророчої книги «Книга пророка Міхея», в якій, зокрема, першим із пророків передбачив падіння ізраїльського царства Юдеї через гріховну поведінку її політичних і релігійних лідерів. Також Міхей вважається основоположником тенденції спрощувати іудаїзм і його суть.

Крім того, саме Міхей одним з перших став пророкувати прихід Месії.

Також на 27 серпня припадає предсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Саме Успіння припадає на 28 серпня. Успіння вважається днем закінчення земного життя Діви Марії, матері Ісуса Христа.

У народі 27 серпня традиційно відзначали день Михея-Тиховія. Цього дня було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода в найближчі дні. Також у цей період розпочинали сіяти озимину.

Народні прикмети: